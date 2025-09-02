Двое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на западе Москвы
Двое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на западе Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской деревни. Водитель автомобиля Suzuki при перестроении внезапно врезался в попутно ехавший транспорт. Всего от столкновения травмы получили пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
В настоящее время автоинспекторы выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего; пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
