После украинского обстрела в ДНР погибли пять мирных жителей

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В ДНР пять мирных жителей погибли из-за обстрелов со стороны Украины.
Еще трое получили ранения, заявил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
По его словам, из-за обстрела украинскими боевиками поселка Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения. Кроме этого, погиб мужчина 1985 года рождения. Среди раненых — женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения.
Он добавил, что в селе Луганском и в Александровке умерли две женщины.
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По его словам, из-за обстрела украинскими боевиками поселка Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 года рождения. Кроме этого, погиб мужчина 1985 года рождения. Среди раненых — женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения.
Он добавил, что в селе Луганском и в Александровке умерли две женщины.
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Алёна Самарева