«Не понимаю, почему ко мне прикопались!»: Волочкова ответила хейтерам, осудившим ее за поведение в самолете
Волочкова назвала свои ноги священными после выходки в эконом-классе самолета
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему позволила себе закинуть ноги на кресло в эконом-классе самолета. Об этом сообщает StarHit.
По словам знаменитости, она не доставляла никому неудобств. Специально для нее было выкуплено два места, поэтому ее ноги ни на ком не лежали.
«Мои ноги имеют особенное значение для отечественного искусства! <…> Я не понимаю, почему ко мне прикопались! Что в этом такого было, что я не закинула, а положила ножки на соседнее кресло?» — недоумевает Волочкова.
Анастасия заявила, что не опоздала на автобус, из-за чего другим пассажирам не пришлось её ждать. Она объяснила, что хотела успеть на первый трансфер, поскольку ей нужно было ехать домой. Артистка заключила, что все были довольны полетом с ней.
Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову засняли в самолете с закинутыми на спинку чужого кресла ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ