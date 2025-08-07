«Не понимаю, почему ко мне прикопались!»: Волочкова ответила хейтерам, осудившим ее за поведение в самолете

07 августа 2025, 19:18

Волочкова назвала свои ноги священными после выходки в эконом-классе самолета

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему позволила себе закинуть ноги на кресло в эконом-классе самолета. Об этом сообщает StarHit.





По словам знаменитости, она не доставляла никому неудобств. Специально для нее было выкуплено два места, поэтому ее ноги ни на ком не лежали.





«Мои ноги имеют особенное значение для отечественного искусства! <…> Я не понимаю, почему ко мне прикопались! Что в этом такого было, что я не закинула, а положила ножки на соседнее кресло?» — недоумевает Волочкова.