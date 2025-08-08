В Кении самолет с американскими туристами врезался в жирафа
На севере Кении самолет с американскими туристами врезался в жирафа. Об этом сообщает интернет-издание KahawaTungu.
Инцидент случился тогда, когда воздушное судно пошло на посадку в заповеднике. Пилот самолета и пятеро пассажиров не пострадали. К сожалению, животное погибло, так как было изрублено винтом.
«Когда он вел самолет по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления самолета, вследствие чего произошло столкновение», — говорится в сообщении.
Второй жираф остался жив, так как ему удалось убежать. У самолета из повреждений только сломался винт. Полиция и управление гражданской авиации страны начали расследовать данное происшествие.