В Кении самолет с американскими туристами врезался в жирафа

08 августа 2025, 18:52

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

На севере Кении самолет с американскими туристами врезался в жирафа. Об этом сообщает интернет-издание KahawaTungu.





Инцидент случился тогда, когда воздушное судно пошло на посадку в заповеднике. Пилот самолета и пятеро пассажиров не пострадали. К сожалению, животное погибло, так как было изрублено винтом.





«Когда он вел самолет по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления самолета, вследствие чего произошло столкновение», — говорится в сообщении.