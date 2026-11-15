Пассажирский и грузовой самолеты столкнулись в аэропорту Майами

15 ноября 2026, 07:40

Два человека пострадали при столкновении двух самолетов в аэропорту Майами

Фото: iStock/XavierMarchant

В международном аэропорту Майами столкнулись пассажирский и грузовой самолеты, в результате чего легкие травмы получили два человека. Об этом заявил директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд Грег Чин.