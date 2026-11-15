Пассажирский и грузовой самолеты столкнулись в аэропорту Майами
В международном аэропорту Майами столкнулись пассажирский и грузовой самолеты, в результате чего легкие травмы получили два человека. Об этом заявил директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд Грег Чин.
По его словам, которые приводит ТАСС, инцидент произошел 15 ноября около 21:15 (05:15 мск) на пересечении двух рулежных дорожек, где соприкоснулись прибывающий и вылетающий борты. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. На работу воздушной гавани происшествие также не повлияло.
Как уточняет OSINTdefender, грузовой Boeing 767 авиакомпании UPS задел крылом пассажирский Boeing 737 перевозчика Copa Airlines. В момент столкновения на борту последнего лайнера находились люди. Пилоты UPS в переговорах с диспетчером подтвердили факт аварии и объяснили, что вырулили слишком далеко.
После аварии членам экипажа обоих самолетов приказали оставаться на месте до выяснения всех обстоятельств. Сейчас в аэропорту расследуют причины столкновения.
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