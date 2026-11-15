Мужчина надкусил сладость со взрывчаткой во время праздника и погиб
В индийском штате Мадхья-Прадеш 35-летний мужчина погиб, съев конфету со взрывчаткой. Об этом сообщает издание India Today.
Инцидент случился во вторник вечером в деревне Чханта. Мужчина сидел у костра с односельчанами во время празднования местного фестиваля Дивали, когда знакомый со смехом угостил его расгуллой — традиционным сырным шариком. Не подозревая об опасности, мужчина надкусил сладость. Раздался громкий хлопок.
Пострадавшего доставили в больницу. Он получил слишком серьезные травмы, и врачи констатировали смерть. Правоохранители выяснили, что внутри расгуллы находилась самодельная взрывчатка, которую используют для охоты на кабанов. Полиция задержала двух мужчин, причастных к произошедшему.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке девочка травмировала голову во время катания на тюбинге. Подробности читайте здесь.
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