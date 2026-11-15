В Ормузском проливе два танкера загорелись после подрыва на морских минах
В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны).
В материале подчеркивается, что оба судна нарушили действующий запрет. Они получили повреждения в результате срабатывания взрывных устройств, после чего на танкерах началось возгорание. Сведения о состоянии экипажа не приводятся.
Напомним, что Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьёзно ограничено после 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана.
Ранее «Радио 1» передавало, что тело 37-летнего москвича, которого 6 ноября унесло волной в море, нашли на пляже в Териберке Мурманской области. Подробности читайте здесь.
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