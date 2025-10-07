Пассажирский поезд протаранил «КамАЗ» в Татарстане
Во вторник, 7 октября, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что ДТП произошло на 753-м километре Горьковской железной дороги в районе станции Свияжск Зеленодольского района. Состав следовал по маршруту Казань – Санкт-Петербург.
Очевидцы публикуют видео с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно, что в результате столкновения кабина водителя грузовика отлетела от кузова.
По информации ведомства, пострадавших в результате аварии нет – водитель грузовика успел покинуть транспортное средство до столкновения.
