Пассажирский поезд протаранил «КамАЗ» в Татарстане

07 октября 2025, 12:01

Фото: iStock/gesrey

Во вторник, 7 октября, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав республики.