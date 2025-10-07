Достижения.рф

Приморец в Находке сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе

В одном из автобусов в Находке произошел шокирующий инцидент. Приморец сел на школьницу, когда она не уступила место пожилой женщине, пишет РИА Новости.



Девочка просила его подняться и пыталась убрать сидящего, но в ответ мужчина начал заламывать ей руки. Свидетели происшествия аплодировали агрессору. Пострадавшая получила телесные повреждения, прокуратура уже начала проверку по этому делу. Надзорное ведомство выясняет детали инцидента и устанавливает личность нападавшего.

