В Симферополе автомобиль влетел в подземный переход – фото

Фото: iStock/photosaint

Минувшей ночью в Симферополе легковой автомобиль Nissan съехал с дороги в подземный пешеходный переход. Об сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.



В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне машины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», главного управления МЧС России в Крыму, а также представители ГИБДД и скорой помощи.


Спасатели с помощью специального инструмента и системы стабилизации деблокировали мужчину, оказали ему первую медицинскую помощь и передали сотрудникам скорой для дальнейшей госпитализации, уточнили в ведомстве.

Расследование причин и обстоятельств случившегося продолжается.

Анастасия Чинкова

