Пассажирский поезд сошел с рельсов в ФРГ: есть погибшие и пострадавшие

28 июля 2025, 08:12

Bild: на юго-западе Германии при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли четверо

Фото: iStock/designbydx

Пассажирский поезд сошел с рельсов вблизи города Биберах на юго-западе Германии. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Региональный экспресс следовал из Зигмарингена в Ульм. Об этом 27 июля написала немецкая газета Bild со ссылкой на полицию города Штутгарт.





Некоторые вагоны опрокинулись на бок, один из них получил серьезные повреждения — разрушена крыша. Другая часть вагонов сошла с путей и остановилась на лесистой насыпи.



В момент аварии внутри состава находились около сотни человек. Четверо из них погибли, по меньшей мере 34 пострадали. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



«В диспетчерской службе Ройтлингена (земля Баден-Вюртемберг) сообщили о так называемом массовом инциденте. То есть ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших», — уточняет таблоид.