В Германии учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
В Германии 62‑летнюю преподавательницу обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, она на протяжении 16 лет получала полную зарплату, находясь на больничном, сообщил новостной портал Focus Online.
Как считают правоохранители, женщина добивалась выплат с помощью поддельных справок о нетрудоспособности. Только за период с 2021 года она получила из бюджета примерно 250 тысяч евро (около 22,5 миллиона рублей).
История началась в 2009 году: тогда преподавательница перестала появляться на работе, объяснив это психическим расстройством. По правилам она должна была пройти независимую медицинскую экспертизу, но от обследования уклонилась. Тем не менее все последующие годы ей продолжали начислять полную зарплату на основании предоставляемых больничных листов.
Отсутствие сотрудницы руководство колледжа выявило лишь в 2024 году. После этого от женщины потребовали пройти медосмотр, но она отказалась и попыталась оспорить требование в суде — все поданные иски отклонили.
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