В Германии учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном

31 октября 2026, 06:51

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Германии 62‑летнюю преподавательницу обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, она на протяжении 16 лет получала полную зарплату, находясь на больничном, сообщил новостной портал Focus Online.