Выжившая после казни американка Криста Пайк пожаловалась на постоянные боли

31 октября 2026, 07:21

Фото: iStock/sakhorn38

Американка Криста Пайк, выжившая после попытки смертной казни, рассказала о непрекращающихся физических и моральных страданиях. Об этом пишет газета The Guardian.





Через своих юристов женщина передала заявление, в котором пожаловалась, что с момента введения инъекции она постоянно испытывает боль. У нее болят тело, руки и горло, ей тяжело говорить.

«И боль не только физическая. Боль есть в моем разуме и в моей душе», — отметила Пайк.

«Я не знаю, почему выжила в ту ночь. Я не знаю, что будет дальше», — говорится в заявлении.