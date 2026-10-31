Выжившая после казни американка Криста Пайк пожаловалась на постоянные боли
Американка Криста Пайк, выжившая после попытки смертной казни, рассказала о непрекращающихся физических и моральных страданиях. Об этом пишет газета The Guardian.
Через своих юристов женщина передала заявление, в котором пожаловалась, что с момента введения инъекции она постоянно испытывает боль. У нее болят тело, руки и горло, ей тяжело говорить.
«И боль не только физическая. Боль есть в моем разуме и в моей душе», — отметила Пайк.Она добавила, что была готова к исполнению приговора, но с тех пор, как пришла в себя, лишь пытается найти смысл произошедшего.
«Я не знаю, почему выжила в ту ночь. Я не знаю, что будет дальше», — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что американка начала говорить полными предложениями и самостоятельно ходить. Напомним, все произошло 30 сентября в тюрьме города Нэшвилл, штат Теннесси. Американке, приговоренной к высшей мере за убийство одноклассницы в 1995 году, ввели две дозы смертельной инъекции, однако она выжила. Адвокаты еще до процедуры предупреждали, что у их подзащитной диагностировали тромбоцитоз.
Пайк могла стать первой женщиной, казненной в Теннесси за последние 200 лет. Когда процедура сорвалась, губернатор штата Билл Ли поручил провести масштабное независимое расследование, а руководитель пенитенциарной службы региона на фоне скандала подал в отставку. Помимо этого, до конца 2026-го в Теннесси приостановили все казни: случай с Пайк стал уже вторым неудачным исполнением приговора в штате за этот год.