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Пассажирский поезд влетел в фуру и разорвал ее

Пассажирский поезд врезался в фуру на перееезде под Астраханью и оторвал кабину
Фото: телеграм/@prokutp

В Астраханской области произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде. Инцидент случился 20 июня на перегоне между станциями Владимировка и Покровка. Об этом информирует Южная транспортная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.



По предварительным данным, пассажирский состав, следовавший по маршруту Астрахань — Волгоград, совершил наезд на грузовой автомобиль, пересекавший пути. В результате удара водитель большегруза получил травмы, несовместимые с жизнью.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что от столкновения кабину грузовика оторвало от шасси, она получила серьезные механические повреждения. Удар был настолько сильным, что локомотив сошел с рельсов одной колесной парой.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Никита Кротов

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