Пассажирский поезд влетел в фуру и разорвал ее
В Астраханской области произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде. Инцидент случился 20 июня на перегоне между станциями Владимировка и Покровка. Об этом информирует Южная транспортная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.
По предварительным данным, пассажирский состав, следовавший по маршруту Астрахань — Волгоград, совершил наезд на грузовой автомобиль, пересекавший пути. В результате удара водитель большегруза получил травмы, несовместимые с жизнью.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что от столкновения кабину грузовика оторвало от шасси, она получила серьезные механические повреждения. Удар был настолько сильным, что локомотив сошел с рельсов одной колесной парой.
В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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