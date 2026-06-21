Пассажирский поезд влетел в фуру и разорвал ее

21 июня 2026, 12:42

Пассажирский поезд врезался в фуру на перееезде под Астраханью и оторвал кабину

Фото: телеграм/@prokutp

В Астраханской области произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде. Инцидент случился 20 июня на перегоне между станциями Владимировка и Покровка. Об этом информирует Южная транспортная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.