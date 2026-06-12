В Петербурге электричка протаранила легковушку на переезде, погиб человек
В Санкт-Петербурге электричка на переезде у станции «Лисий Нос» сбила легковой автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Столкновение случилось вчера, схода подвижного состава не случилось. По предварительным данным, за рулём «смятой» иномарки Kia находилась женщина. Она выехала на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось. В результате инцидента один человек погиб и ещё один пострадал.
В Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура» отметили, что в настоящий момент проводится проверка по факту ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, уделяя особое внимание соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Питере второй раз за месяц начали поиски подростка, который ушёл из дома на следующий день после возвращения. Есть вероятность, что парень уже находится за пределами города — после первого исчезновения его нашли в Пензенской области.
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