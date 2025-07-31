Пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего пауэрбанк мужчины

31 июля 2025, 07:58

Самолет Asiana Airlines развернулся на полпути в Сеул из-за упавшего пауэрбанка

Фото: iStock/Dushlik

Самолет авиакомпании Asiana Airlines, летевший из Стамбула в Сеул, развернулся на полпути из-за пассажира, уронившего пауэрбанк в салоне. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.