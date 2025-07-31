Пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего пауэрбанк мужчины
Самолет Asiana Airlines развернулся на полпути в Сеул из-за упавшего пауэрбанка
Самолет авиакомпании Asiana Airlines, летевший из Стамбула в Сеул, развернулся на полпути из-за пассажира, уронившего пауэрбанк в салоне. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.
Инцидент произошел во время полета над территорией Казахстана. Один из пассажиров выронил из рук пауэрбанк, и тот застрял между сиденьями. Мужчина обратился за помощью к бортпроводникам, но им не удалось достать устройство. Тогда капитан решил вернуться в аэропорт.
Как говорится в материале, Главное управление гражданской авиации Южной Кореи запрещает перевозить портативные зарядные устройства на своих судах.
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