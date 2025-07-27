Тело скончавшегося во время полета пассажира загадочно исчезло

27 июля 2025, 12:19

Тело умершего в полете пассажира бесследно исчезло после аварийной посадки в США

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Во время рейса Turkish Airlines из Стамбула в Сан-Франциско случилось странное — пассажир из Индии, скончавшийся во время полета, бесследно исчез после аварийной посадки. Об этом сообщает индийский портал Aviation A2Z.