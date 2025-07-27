Тело скончавшегося во время полета пассажира загадочно исчезло
Во время рейса Turkish Airlines из Стамбула в Сан-Франциско случилось странное — пассажир из Индии, скончавшийся во время полета, бесследно исчез после аварийной посадки. Об этом сообщает индийский портал Aviation A2Z.
Когда самолет пролетал над Гренландией, самочувствие 83-летнего Сатьянараяна Пасупулети резко ухудшилось. Несмотря на усилия врачей, оказавшихся на борту, вскоре мужчина скончался. Пилот решил экстренно посадить воздушное судно в аэропорту О’Хара в Чикаго. После приземления тело должны были передать в морг округа Кук, но там заявили, что оно так и не поступило.
Представители авиакомпании и аэропорта отказались раскрывать детали произошедшего. По предварительным данным, могла произойти процедурная ошибка.
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