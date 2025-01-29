Россиянка помогла принять роды в летевшем в Нью-Йорк самолете Uzbekistan Airways

Фото: iStock/ Nadezhda1906
Пассажирка из РФ помогла принять роды в самолете авиакомпании Uzbekistan Airways. Воздушное судно направлялось в США, сообщил Телеграм-канал Shot.
54-летняя Виктория поделилась, что летела в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте. В момент нахождения воздушного судна над Северным Ледовитым океаном, у ее попутчицы из соседнего ряда — гражданки Узбекистана, путешествовавшей с супругом и четырьмя детьми в бизнес-классе — вдруг начались роды.
Россиянка отметила, что сначала другие пассажиры начали паниковать, а стюардессы стали искать медика. На их призывы отозвались женщина-акушер и хирург. Врачи приняли роды вместе с Викторией — мальчик появился на свет, когда лайнер пролетал над Гренландией.
Экипаж решил развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Исландии. Мать и младенца отправили в местное медицинское учреждение, с ними остались и отец малыша с другими детьми. Потом воздушное судно отправилось в точку назначения.
Читайте также:
Самолёт с пассажирами на борту загорелся в Южной Корее
Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался
Опубликована расшифровка переговоров пилотов AZAL перед крушением в Актау
Россиянка отметила, что сначала другие пассажиры начали паниковать, а стюардессы стали искать медика. На их призывы отозвались женщина-акушер и хирург. Врачи приняли роды вместе с Викторией — мальчик появился на свет, когда лайнер пролетал над Гренландией.
Экипаж решил развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Исландии. Мать и младенца отправили в местное медицинское учреждение, с ними остались и отец малыша с другими детьми. Потом воздушное судно отправилось в точку назначения.
Читайте также:
Самолёт с пассажирами на борту загорелся в Южной Корее
Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался
Опубликована расшифровка переговоров пилотов AZAL перед крушением в Актау
Ольга Енгалычева