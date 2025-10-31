Пассажиру самолёта рассекло голову после резкого снижения высоты

31 октября 2025, 18:17

Daily Mail: пассажиры JetBlue получили травмы после резкого снижения высоты

Фото: iStock/Diy13

Несколько человек получили травмы во время полёта самолёта авиакомпании JetBlue из мексиканского Канкуна в американский Нью-Джерси. Об этом сообщает Daily Mail.