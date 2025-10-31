Пассажиру самолёта рассекло голову после резкого снижения высоты
Несколько человек получили травмы во время полёта самолёта авиакомпании JetBlue из мексиканского Канкуна в американский Нью-Джерси. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл 30 октября. Во время полёта лайнер внезапно начал снижать высоту, в результате чего несколько пассажиров получили травмы. У одного из них, по данным издания, зафиксировали рассечение головы.
Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Тампе (штат Флорида), где самолёт уже ожидала медицинская бригада. Пострадавшим оказали помощь на месте.
В авиакомпании пока не уточнили причину резкого снижения высоты, однако пассажиры в соцсетях рассказали, что падение произошло «внезапно и с сильным толчком».
Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) начали проверку обстоятельств инцидента.
Читайте также: