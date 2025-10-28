Самолёт ВВС США едва не врезался в Tesla на трассе – видео
В США военный самолёт едва не врезался в электромобиль Tesla во время аварийной посадки. Об этом сообщает издание The Drive.
Инцидент произошёл во время учебного полёта турбовинтового самолёта OA-1K Skyraider II, принадлежащего Командованию специальных операций ВВС США.
По данным СМИ, во время выполнения задания у воздушного судна произошла техническая неисправность, из-за которой пилот был вынужден совершить экстренную посадку.
При снижении самолёт пролетел в нескольких метрах от Tesla, двигавшейся по трассе, и едва не задел её крылом. После этого пилоту удалось посадить машину в соседнем поле.
По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают военные специалисты.
