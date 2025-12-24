Пастор, которому доверяла вся семья, изнасиловал двоих малолетних сестер

24 декабря 2025, 18:07

В Бразилии арестовали пастора по делу о многолетнем насилии над двумя сестрами

Фото: Istock/Victor Golmer

В Бразилии полиция арестовала 79-летнего пастора по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних сестёр. Об этом информирует портал Metropoles.