Пастор, которому доверяла вся семья, изнасиловал двоих малолетних сестер
В Бразилии полиция арестовала 79-летнего пастора по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних сестёр. Об этом информирует портал Metropoles.
Преступления произошли в городе Нова-Лима. Семья пострадавших посещала церковь в период с 2009 по 2022 год. В это время подозреваемый работал помощником пастора и пользовался доверием в этой семье.
Отец девушек, которым сейчас 16 и 20 лет, заявил полиции, что мужчина насиловал обоих детей, когда им было от 10 до 16 лет. Полиция начала расследование по этому заявлению 27 ноября. Координирует процесс специализированный полицейский участок по оказанию помощи женщинам.
Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого 22 декабря. Они возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия. Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные детали и обстоятельства произошедшего.
