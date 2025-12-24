В петербургском аэропорту Пулково грузовик снёс пассажирский трап
В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль компании, занимающейся бортовым питанием, повредил конструкцию у 16-го выхода в аэропорту Пулково. Об этом сообщает портал 78.ru.
По информации источника, машина задела пассажирский трап. В результате этого обрушилась часть плитки. В пресс-службе аэропорта объяснили, что водитель грузовика не учёл габариты транспортного средства и именно поэтому задел обшивку терминала.
В аэровокзале подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Работа воздушной гавани продолжается в обычном режиме. Информации о вызове сотрудников ГИБДД для оформления документов и о предварительной оценке ущерба ещё нет.
