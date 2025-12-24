«Душил и не выпускал с парковки»: Россиянин напал на 20-летнюю сотрудницу банка
В Калининграде клиент напал на сотрудницу банка на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».
По информации издания, 20-летняя девушка вечером привезла клиенту дебетовую карту на улицу Лилии Иванихиной. Мужчина вышел к её машине, получил конверт с картой, но затем начал выяснять детали о другом банковском продукте.
Работница не смогла ответить на его вопрос. После этого клиент разозлился, ударил девушку, начал её душить и не давал уехать. Коллеги пострадавшей вызвали полицию. Правоохранители задержали агрессора.
Медики госпитализировали калининградку с черепно-мозговой травмой. Нарушитель сейчас находится в спецприёмнике. Полиция должна допросить его после того как он полностью протрезвеет.
