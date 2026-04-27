ВС США сообщили об ударе по судну наркокартелей в Тихом океане

Фото: iStock/Evgenyi_Eg

Южное командование ВС США заявило об ударе по судну предполагаемых наркокартелей в восточной части Тихого океана. По версии американской стороны, в ходе операции погибли трое мужчин, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.



В SOUTHCOM уточнили, что рейд прошел 26 апреля. Американская группировка «‎Южное копье»‎ атаковала цель после получения разведданных о маршруте через зону наркоторговли. Командование утверждает, что судно находилось под контролем «‎террористических организаций»‎. По заявлению военных, экипаж участвовал в перевозке запрещенных веществ. Ведомство добавило, что американские силы потерь не понесли. Вашингтон объясняет военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркотрафиком.

Ранее США уже проводили похожие операции у побережья Венесуэлы. Там под удары попадали катера, на борту, по версии Вашингтона, везли наркотики.

Дарья Осипова

