ВС США сообщили об ударе по судну наркокартелей в Тихом океане
Южное командование ВС США заявило об ударе по судну предполагаемых наркокартелей в восточной части Тихого океана. По версии американской стороны, в ходе операции погибли трое мужчин, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
В SOUTHCOM уточнили, что рейд прошел 26 апреля. Американская группировка «Южное копье» атаковала цель после получения разведданных о маршруте через зону наркоторговли. Командование утверждает, что судно находилось под контролем «террористических организаций». По заявлению военных, экипаж участвовал в перевозке запрещенных веществ. Ведомство добавило, что американские силы потерь не понесли. Вашингтон объясняет военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркотрафиком.
Ранее США уже проводили похожие операции у побережья Венесуэлы. Там под удары попадали катера, на борту, по версии Вашингтона, везли наркотики.
