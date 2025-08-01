В Бурятии мать выпивала с детьми и убила их друга в пьяной ссоре
В Бурятии женщина выпивала с детьми и расправилась над их другом в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло ночью 17 мая. Нерадивая родительница распивала спиртные напитки вместе со своими детьми и их друзьями. Во время застолья хозяйка дома и ее сын поссорились с одним из гостей. В какой-то момент словесная перепалка обернулась дракой, в ходе которой 17-летний мальчик получил удар ножом в живот — травма оказалась смертельной.
Приятели погибшего подростка вызвали медиков. В это время женщина пряталась в деревянном туалете за домом, но вскоре ее нашли и задержали. Сейчас ее ожидает суд.
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