В Москве две мигрантки не заплатили за проезд и устроили дебош в автобусе
В Москве две мигрантки не захотели оплачивать проезд в автобусе, а после устроили дебош. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Сначала женщины отказались оплачивать проезд. Из-за этого контролеры решили составить протокол и вызвать полицию. Мигрантки начали давать отпор и ругаться матом. Одна из женщин хватала за руки контролершу, которая пыталась составить протокол.
В конфликт пришлось вмешаться даже водителю, который криком призывал мигранток успокоиться. Их же не остановил даже сотрудник полиции. Одна из женщин заявляла, что беременна, поэтому он не должен так с ней обращаться.
Какое наказание получат нарушительницы, пока неизвестно.
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