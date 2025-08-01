«Хороши»: полуголые туристки прошлись по российскому курорту — видео

01 августа 2025, 18:50

Полуголые туристки прошлись по Сочи и попали на видео

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Полуголые туристки прошлись по сочинским улицам, чем вызвали гнев пользователей сети. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».





На записи видно двух девушек со спины, которые гуляют в трусах. Стоит отметить, что на них надеты футболки. Автор публикации задался вопросом, насколько уместен такой внешний вид. Некоторые юзеры обрушились на туристок с критикой. <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>