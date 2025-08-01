«Хороши»: полуголые туристки прошлись по российскому курорту — видео
Полуголые туристки прошлись по Сочи и попали на видео
Полуголые туристки прошлись по сочинским улицам, чем вызвали гнев пользователей сети. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».
На записи видно двух девушек со спины, которые гуляют в трусах. Стоит отметить, что на них надеты футболки. Автор публикации задался вопросом, насколько уместен такой внешний вид. Некоторые юзеры обрушились на туристок с критикой.
«Штрафануть разок — может, голова на место встанет»; «Ну, по центру Сочи это ненормально просто так ходить. Реально в активном поиске, видимо», — написали одни комментаторы.Другие защитили туристок и задали встречные вопросы недовольным, дескать, «а в чем должны ходить отдыхающие?». Юзеры отметили, что героини видео «хороши».