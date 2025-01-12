Пациент инфекционной больницы в Москве покурил в постели и не выжил

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В столичной Инфекционной клинической больнице №2 пациент без определённого места жительства решил покурить прямо в постели. Такой шаг закончился пожаром и летальным исходом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы.
Отмечается, что площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра. Сотрудники отделения смогли самостоятельно потушить пожар до прибытия сотрудников МЧС. Однако пациента спасти не удалось. Больше в результате возгорания никто не пострадал.
В настоящее время в лечебном учреждении работают следственные органы, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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