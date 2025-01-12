Экс-замминистра обороны Британии обвиняется в педофилии с 15-летним мальчиком

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Экс-замминистра обороны Великобритании Айвор Каплин обвиняется в педофилии в отношении 15-летнего мальчика. Об этом написал оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж на своей странице в соцсети X.
«Айвора Каплина сегодня задержали после поимки охотниками на педофилов. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком», — написал политик.
К своему сообщению Фарадж прикрепил видео, на котором мужчина в красной кепке задержан сотрудниками полиции и его допрашивают. Каплин в свое оправдание заявил, что ничего не сделал и не собирался вступать в сексуальный контакт с мальчиком.
По данным газеты Sun, полиция подтвердила задержание 66-летнего мужчины и начала расследование по факту происшествия. Ранее было приостановлено членство Каплина в правящей Лейбористской партии на несколько месяцев за серьезные обвинения, которые он отрицал. В чем именно тогда заключались претензии, не уточняется.
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