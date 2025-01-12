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В здании бассейна одной из школ Владивостока обрушился потолок и элементы фасада. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушение потолка случилось в школе 72. Сейчас территорию оцепили сотрудники охраны. На место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев для организации работы правоохранительных органов и специальных служб.
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Иван Мусатов