Достижения.рф

Ребенок погиб при пожаре в Волгограде

Четырехлетний малыш погиб при пожаре в многоквартирном доме в Волгограде
Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Волгограде в результате пожара погиб ребёнок.



По информации «Волгоград РТВ» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, возгорание произошло 20 октября в квартире на улице Бурейской в Дзержинском районе. На площади около трёх квадратных метров загорелись вещи.

Спасатели оперативно потушили пожар, но ребёнок 2021 года рождения не выжил. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Иркутской области школьники, играя со спичками, устроили пожар в сеновале. Сгорело 450 тюков сена, сумма причинённого ущерба уточняется.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0