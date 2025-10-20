Ребенок погиб при пожаре в Волгограде
Четырехлетний малыш погиб при пожаре в многоквартирном доме в Волгограде
В Волгограде в результате пожара погиб ребёнок.
По информации «Волгоград РТВ» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, возгорание произошло 20 октября в квартире на улице Бурейской в Дзержинском районе. На площади около трёх квадратных метров загорелись вещи.
Спасатели оперативно потушили пожар, но ребёнок 2021 года рождения не выжил. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Иркутской области школьники, играя со спичками, устроили пожар в сеновале. Сгорело 450 тюков сена, сумма причинённого ущерба уточняется.
