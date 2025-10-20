У несовершеннолетней девушки случился выкидыш после оргии с младшим братом короля Карла III

20 октября 2025, 22:06

Daily Mirror: подросток пережила выкидыш после оргии с братом Карла III

Фото: iStock/Bet_Noire

У несовершеннолетней Вирджинии Робертс-Джуффре случился выкидыш после того, как её заставили заняться сексом с младшим братом британского короля Карла III, Эндрю. Об этом сообщает Daily Mirror.