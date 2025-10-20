У несовершеннолетней девушки случился выкидыш после оргии с младшим братом короля Карла III
У несовершеннолетней Вирджинии Робертс-Джуффре случился выкидыш после того, как её заставили заняться сексом с младшим братом британского короля Карла III, Эндрю. Об этом сообщает Daily Mirror.
Этот инцидент пострадавшая, которой сейчас уже нет вживых (она покончила с собой в апреле этого года), вспоминала в своих мемуарах. Книга под названием «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость» выйдет 21 октября.
Робертс-Джуффре рассказала, что пережила выкидыш после оргии с принцем Эндрю и ещё восемью девушками, которые не говорили по-английски. После произошедшего несовершеннолетняя почувствовала себя плохо, а с утра проснулась в луже крови.
По данным Daily Mirror, описанное произошло на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна. В своё время он организовал криминальную сеть, занимавшуюся эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Не уточняется, когда именно случился этот эпизод, но ранее сама Вирджиния утверждала, что её принуждали к сексу с Эндрю в 2001 году. Тогда пострадавшей было всего 17 лет.
Принца несколько лет обвиняли в сексуальном насилии над девочками. Чтобы избежать допроса, Эндрю согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за вспыхнувшего скандала члена королевской семьи отстранили от выполнения обязанностей, а впоследствии лишили нескольких титулов и званий.
Примечательно, что незадолго до предстоящего выхода мемуаров Эндрю добровольно отказался от титула герцога.
