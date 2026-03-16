Пациент провел ночь в аппарате МРТ
В китайском Ухане (провинция Хубэй) сотрудники больницы по ошибке оставили пациента в аппарате МРТ примерно на шесть часов. Об этом пишет Mothership.
Поздним вечером мужчину по фамилии Тан направили на обследование, которое должно было занять около 20 минут. Когда отведённое время прошло, его не вывели из томографа. Тан начал волноваться, но не решился выбраться самостоятельно, так как оборудование продолжало работать.
В результате пациент провёл в аппарате всю ночь, пытаясь докричаться до персонала. Лишь около шести утра его услышал уборщик, после чего позвал охрану. К этому моменту жена Тана уже обратилась в полицию, сообщив о его пропаже. При этом по записям клиники исследование завершили вовремя.
В медучреждении заявили, что инцидент произошёл из-за пересменки. Врач поместила пациента в томограф перед окончанием смены, отметила процедуру как выполненную и ушла заниматься другими задачами. Она предупредила сменщика, однако тот не проверил, выпустили ли мужчину.
Проведённая проверка установила, что сотрудники нарушили протокол передачи смены, из-за чего пациента и забыли. Ответственных временно отстранили, а администрация больницы принесла Тану извинения.
