Российский учитель заманил двух учеников в гости и совратил
В Архангельской области бывшего учителя приговорили к шести годам колонии за развратные действия в отношении двух учеников. Об этом сообщается на странице Холмогорского районного суда в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, все произошло летом 2025 года. 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил знакомых мальчика и девочку в гости на арбуз. В квартире он предложил им пиво, пообещал показать навыки массажа и совратил. Школьники рассказали о произошедшем родителям.
Свою вину фигурант не признал. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, сроком на восемь лет, и обязал выплатить каждому подростку по 200 тысяч рублей моральной компенсации.
Ранее сообщалось, что в Калуге дорожный рабочий совратил восемь детей в возрасте от восьми до 13 лет.
