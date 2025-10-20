Пациент с онкологией умер после «недоделанной» операции в Москве
Пациент с онкологией умер после «недоделанной» операции московского хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В июне 2021 года 51-летний Вадим Нагибин поступил в Больницу святителя Алексия в Москве с диагнозом рак. Его лечащий врач, хирург Денис Давидович, провёл операцию, после которой планировал выписать пациента. Однако Вадим жаловался на плохое самочувствие и просил остаться в стационаре, но врач заверил, что операция прошла «блестяще», и настоял на выписке.
Состояние пациента ухудшилось: на вызванном на дом УЗИ у мужчины обнаружили жидкость в брюшной полости и густую жёлчь. Тем не менее, по словам родственников, врач Давидович заявил, что анализы в норме, и порекомендовал обратиться к психиатру. Позже, когда Вадим перестал ходить и его состояние резко ухудшилось, врач вновь госпитализировал пациента. В больнице у мужчины остановилось сердце, после чего он полгода провёл в коме и вскоре скончался.
Расследование комиссии установило, что во время операции хирург не до конца зашил прямую кишку пациента, что привело к тяжёлому осложнению – перитониту.
Сам хирург отказался комментировать ситуацию. Родственники Вадима добиваются привлечения Дениса Давидовича к ответственности, утверждая, что врач должен был своевременно распознать и отреагировать на ухудшение состояния пациента. Однако юридические трудности мешают добиться справедливости: статья 238 УК РФ, по которой изначально планировали обвинить хирурга за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, декриминализировали для врачей. Теперь следствие рассматривает дело по другой статье, но по ней уже истекают сроки давности.
