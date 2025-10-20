Во Владивостоке 10-летний мальчик проглотил металлический шип и три дня молчал
Во Владивостоке в больницу доставили 10-летнего ребёнка, который случайно проглотил острый шип во время игры. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Как отмечается, мальчик рассказал родителям о произошедшем только спустя три дня, после чего его срочно доставили к врачам. Хирурги извлекли инородный предмет при помощи эндоскопа. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и идёт на поправку.
