У звезды сериала «Молодёжка» Лобоцкого диагностировали быстрорастущую опухоль

20 октября 2025, 12:21

Анатолий Лобоцкий (РИА Новости/Владимир Федоренко)

Звезда сериала «Молодёжка» Анатолий Лобоцкий госпитализирован с быстрораспространяющейся опухолью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.