У звезды сериала «Молодёжка» Лобоцкого диагностировали быстрорастущую опухоль
Звезда сериала «Молодёжка» Анатолий Лобоцкий госпитализирован с быстрораспространяющейся опухолью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, актёр обратился к врачам с жалобами на боли в груди, после чего у него выявили осложнение болезни. В начале 2024 года артист перенёс операцию по удалению части лёгкого из-за периферического рака, однако заболевание дало метастазы и поразило другие органы. Сейчас Лобоцкий проходит курс лечения и находится под постоянным наблюдением специалистов.
Анатолий Лобоцкий — заслуженный артист России, супруг актрисы Юлии Рутберг. На счету актёра десятки ролей в театре и кино. Наибольшую известность ему принесли сериалы «Молодёжка» и фильм «Калашников». В ближайшее время ожидается премьера двух картин с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».
