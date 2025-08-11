Пациент выпал из окна в тюменской больнице
В ночь на 11 августа в Областной клинической больнице № 2 (ОКБ № 2) Тюмени произошёл трагический инцидент. Пациент выпал из окна палаты, расположенной на шестом этаже, и погиб.
Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, медицинский персонал незамедлительно оказал пострадавшему помощь, но спасти его не удалось.
По предварительным данным, пациент, дождавшись, когда врачи выйдут из палаты, снял оконный ограничитель и распахнул окно. О происшествии сотрудники больницы сразу сообщили правоохранительным органам. Департамент здравоохранения региона проведёт служебную проверку.
Это уже не первая трагедия в ОКБ № 2 в текущем году. В марте в приёмном отделении больницы было обнаружено тело мужчины, покончившего с собой. Тогда тюменец скончался в туалете медучреждения после прохождения обследования.
