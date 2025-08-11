Пациент выпал из окна в тюменской больнице

11 августа 2025, 11:08

Фото: iStock/brizmaker

В ночь на 11 августа в Областной клинической больнице № 2 (ОКБ № 2) Тюмени произошёл трагический инцидент. Пациент выпал из окна палаты, расположенной на шестом этаже, и погиб.