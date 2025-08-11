В Уфе силовики задержали пятерых сотрудников нелегальной порностудии — видео
В Уфе правоохранители задержали пятерых сотрудников нелегальной порностудии. Об этом сообщает telegram-канал Mash Batash.
В результате следственных мероприятий полицейские обнаружили студию в одной из квартир. Правоохранители задержали 30-летнего организатора нелегального бизнеса и четырех участников. Как оказалось, двое из них являются вебкам-моделями.
Во время обыска силовики нашли интимные игрушки, камеры, компьютеры и костюмы для шоу. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» писало о мужчине, который изнасиловал и убил шестилетнюю девочку из-за порнозависимости.
