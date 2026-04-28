В Мексике схватили одного из главарей крупнейшего картеля страны
В Мексике задержали одного из лидеров крупнейшего в стране картеля. Силы специального назначения ВМС Мексики схватили Аудиаса Флореса Сильву по прозвищу Садовник, передает ТАСС.
Согласно материалу, операцию провели в штате Наярит. «Садовник» являлся одним из руководителей картеля «Новое поколение Халиско». Его считали вероятным преемником бывшего лидера группировки Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, которого мексиканские силовики убили в феврале 2026 года при попытке задержания.
Сильва отвечал за логистику, безопасность и территориальную экспансию картеля. В США за его поимку назначили награду в пять миллионов долларов, в отношении мужчины действует ордер на арест в Мексике. Более того, американские власти разыскивали его с целью экстрадиции.
