Онкобольному актеру Дмитрию Поднозову нужна серьезная операция

08 июня 2026, 13:26

Попавшему в реанимацию актеру Дмитрию Поднозову необходима серьезная операция

Дмитрий Поднозов (Фото: кадр из фильма «Здесь все свои» (2024)

Дмитрий Поднозов, известный по сериалу «Мажор», борется с онкологическим заболеванием. Артисту театра и кино диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг.