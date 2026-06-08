Онкобольному актеру Дмитрию Поднозову нужна серьезная операция
Дмитрий Поднозов, известный по сериалу «Мажор», борется с онкологическим заболеванием. Артисту театра и кино диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг.
О сложившейся ситуации в личном блоге сообщил режиссёр Владимир Мункуев. В настоящее время Поднозов находится в платном реанимационном отделении, и его состояние оценивается врачами как тяжёлое. В ближайшее время медики планируют провести новое хирургическое вмешательство.
Мункуев подчеркнул, что семье актёра срочно требуется финансовая поддержка, поскольку ежедневное пребывание в частной клинике обходится очень дорого. Владимир обратился ко всем неравнодушным с просьбой помочь собрать средства, необходимые для продолжения борьбы.
Впервые о болезни Дмитрия Поднозова в декабре прошлого года рассказал его коллега по цеху Сергей Жигунов. Сейчас исполнителя роли в картине «Здесь все свои» поддерживают родные, друзья и коллеги из петербургского театра «Особняк», одним из основателей которого он является.
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