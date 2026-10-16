Женщина напала с ножом на соседку в подъезде жилого дома

16 октября 2026, 16:41

Жительница Уфы из мести напала на соседку и шесть раз ударила ее ножом

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Уфе перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство соседки. Об этом информирует прокуратура республики.