Женщина напала с ножом на соседку в подъезде жилого дома
В Уфе перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство соседки. Об этом информирует прокуратура республики.
В мае 2024 года в подъезде многоквартирного дома завязалась ссора между двумя женщинами. Следствие установило, что конфликт возник из-за судебного разбирательства о порядке общения с ребенком. В этом деле соседка выступала в качестве свидетеля и дала показания против обвиняемой.
Когда женщины встретились на лестничной площадке, одна из них схватила нож и нанесла не менее шести ударов в жизненно важные органы соперницы. Нападение было пресечено соседом, который услышал крики о помощи и вмешался. Благодаря его действиям, жертва осталась жива.
Злоумышленнице предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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