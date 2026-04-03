Российская модель и её парень-похоронщик бесследно исчезли в Таиланде
В Таиланде бесследно пропали модель фитнес-бикини и её парень, который работает похоронщиком. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их поиски продолжаются уже неделю.
Снежана Петерс и её бойфренд Иван из Москвы отдыхали на Пхукете с начала февраля. Срок визы истекал, поэтому туристы собрались домой. Однако перед возвращением они остановились на пару дней в Бангкоке, откуда хотели вылететь во Вьетнам.
Снежана позвонила бабушке и предупредила, что скоро сядет в самолёт. После этого связь с россиянами прервалась. Последнее опубликованное фото датируется аэропортом в Бангкоке. Родные и близкие ищут пару уже семь дней.
Они направили запрос в консульство России во Вьетнаме, где им ответили, что туристы не пересекали границу. Бабушка модели подала заявление в российскую полицию, чтобы внучку объявили в розыск. На текущий момент следов россиян никто не обнаружил.
