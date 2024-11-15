Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде

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Индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с сотрудником магазина, пишет Pattaya Mail. Как уточнили авторы материала, все произошло накануне в четверг, 14 ноября. Ангад Чандхок в возрасте 38 лет хотел забрать заказ, но увидел, что в нем не хватало товаров. Работник заверил, что все товары были в наличии.
По данным источника, перепалка переросла в драку достаточно быстро, туриста вытолкнули на улицу. Также в конфликт вмешалось третье неназванное лицо. Оно напало на Чандхока, а тот в результате падения при потере равновесия сломал ногу.
Спасатели помогли пострадавшему, отправив его в госпиталь. Злоумышленник сбежал. По показаниям очевидцев, работник оскорблял туриста, а другой мужчина, возможно, его друг, нанес удар иностранцу.
Местные жители обеспокоены такими инцидентами, и считают, что происходящее влияет на имидж Патайи. Они призывают сотрудников, которые обслуживают туристов, следить за собой.
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Спасатели помогли пострадавшему, отправив его в госпиталь. Злоумышленник сбежал. По показаниям очевидцев, работник оскорблял туриста, а другой мужчина, возможно, его друг, нанес удар иностранцу.
Местные жители обеспокоены такими инцидентами, и считают, что происходящее влияет на имидж Патайи. Они призывают сотрудников, которые обслуживают туристов, следить за собой.
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Никита Кротов