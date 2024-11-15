Pattaya Mail: турист из Индии сломал ногу в конфликте с магазином в Таиланде

Увлекательная история любви между Екатериной К. и привлекательным жгучим турком едва не закончилась трагически. Их семейное счастье, которое обещало мир и гармонию, быстро превратилось в настоящий кошмар, когда любящий партнёр вдруг стал опасным безумцем. Эта история, о которой расскажет «Радио 1» — только начало тяжёлых испытаний для 39-летней на тот момент Екатерины.