Предложил половой акт: как на самом деле убивали 16-летнюю Дану Ильиных и какие детали всплыли на шоу Малахова

Дана Ильиных (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)
Спустя год Свердловский областной суд завершил расследование загадочной смерти 16-летней Даны Ильиных. Велосипедист, которого удалось установить благодаря записям с камер наблюдения, был признан виновным и приговорен к 21 году лишения свободы. Однако после оглашения приговора исчезла мама осужденного, которая ранее говорила о поступающих ей угрозах. На шоу Андрея Малахова были представлены новые детали трагического убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Подробности – в материале «Радио 1».
Обстоятельства гибели Даны Ильиных
Поздно вечером 8 августа 2023 года школьница Дана Ильиных вернулась домой из Екатеринбурга на электричке и направилась через парк. По пути она опубликовала тревожное сообщение в своем телеграм-канале: «Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».
Фрагмент публикации Даны перед гибелью (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)
На следующее утро ее тело было обнаружено в яме, расположенной всего в десяти метрах от лесополосы.
Убийцей оказался местный житель
Согласно записям с камер наблюдения, в тот вечер за Даной на велосипеде ехал местный житель Эдуард Голиков. 31 августа 2023 года он был задержан полицией. Мужчина утверждал, что увидел, как девушке стало плохо, и она упала в яму, после чего он украл ее телефон и закопал его неподалеку в лесу, а затем уехал. Эдуард также указал место, где спрятал устройство. Позже 36-летний Голиков неоднократно менял свои показания, однако во время одного из допросов он все же признался в убийстве школьницы.
«Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы. Она кричала около 3-5 секунд. А я в этот момент, не зная, что делать, решил задушить ее. Я испугался, что если отпущу, то она может запомнить меня и обратиться в полицию», – признался Голиков.
Эту информацию позже подтвердили в Следственном комитете. Ранее отец погибшей девушки рассказал, что за неделю до задержания Эдуард Голиков отправил Дане сообщение: «Ты жива?»
Следователи зарядили телефон Даны и обнаружили, что это сообщение было отправлено с номера Голикова. Он не объяснил, откуда у него был номер девушки. Версия о том, что они были знакомы, не имеет подтверждений.
«Мне кажется, он мог взять ее номер перед тем, как спрятал телефон, и отправить это сообщение, чтобы узнать, действительно ли она умерла», — считает Александр.
Приговор убийце
Эдуарду Голикову предъявили обвинения по статьям «убийство с целью скрыть другое преступление», «покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» и «кража с причинением значительного ущерба». 22 октября 2024 года суд вынес ему приговор: 21 год и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.
Следил за школьницей
Записи с камер наблюдения (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)
Тем не менее, родственники Эдуарда не верят в его причастность к этой ужасной трагедии. 14 ноября на телеканале «Россия 1» вышел новый выпуск программы «Малахов», посвященный делу о гибели Даны. В студии присутствовала крестная мама Эдуарда Голикова, которая высказала предположение, что школьница могла умереть от воздействия энергетических напитков, а Эдуарда могли заставить взять на себя вину за ее смерть.
«У меня есть подруга, работающая на железнодорожном вокзале, которая убирает вагоны. В тот вечер в одном из вагонов находилась группа подростков, среди которых была и Дана. Она хорошо запомнила эту компанию. Когда ребята вышли, в вагоне осталась куча пустых банок от энергетиков. Я думаю, что девочке просто стало плохо, и она задохнулась рвотными массами», — предположила крестная Ольга Логашина.
В студии также выступил отец Даны, Александр Ильиных. В ответ на версию Ольги он сообщил, что видел результаты экспертизы, в которой указывалось на наличие потожировых следов Голикова на одежде Даны. Знакомые 16-летней девушки утверждали, что Эдуард следил за ее публикациями в Интернете.
«Говорят, что он был подписан на ее Telegram с поддельного аккаунта и наблюдал за тем, чем она занимается», — рассказали подруги школьницы.
Результаты экспертизы
Стоит отметить, что экспертиза по делу проводилась дважды, и для второй потребовалось эксгумировать тело школьницы. Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов заметил странности в заключениях обеих экспертиз во время своего выступления на шоу.
«В первой экспертизе эксперты не обнаружили признаков, указывающих на удушение, и не смогли четко установить причину смерти. Во второй экспертизе, в которой использовались как первичные материалы, так и данные, полученные при эксгумации, специалисты заявили, что смерть произошла в результате «сдавления органов шеи руками». Однако чуть ниже в заключении указано, что не исключается возможность, что причиной смерти стало закрытие рта и носа. Мне кажется, экспертам стоит определиться с выводами», — прокомментировал Туманов в эфире.
Осужденный за убийство Эдуард Голиков (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)
Пропажа матери Голикова
Чтобы помочь сыну, мать Голикова продала квартиру и наняла адвокатов. Однако это облегчить участь наследника не помогло.
Суд обязал Эдуарда выплатить моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей потерпевшей стороне. Ранее женщина заявляла о поступающих в ее адрес угрозах. Теперь она вынуждена менять места пребывания и скрываться даже от близких.
«Я боюсь выходить на улицу, дома хожу на полусогнутых, сплю по три часа в день. А пишут, что я якобы беспробудно пью... Меня спасет только смена имени и фамилии. Все знают, кто я. Но как можно дать парню 21 год?!» — возмутилась мать заключенного.
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