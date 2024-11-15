«Притворялся азербайджанцем»: роман 39-летней россиянки с турком превратился в ад, чего до сих пор боится женщина

Фото: istockphoto / lolostock
Увлекательная история любви между Екатериной К. и привлекательным жгучим турком едва не закончилась трагически. Их семейное счастье, которое обещало мир и гармонию, быстро превратилось в настоящий кошмар, когда любящий партнёр вдруг стал опасным безумцем. Эта история, о которой расскажет «Радио 1» — только начало тяжёлых испытаний для 39-летней на тот момент Екатерины.
Свадьба через три дня после знакомства
В 2010 году семья женщины переехала в Москву, а Екатерина осталась в Туркменистане из-за работы. Она была юристом в крупной турецкой компании и зарабатывала около 1,5 тысячи долларов в месяц. У неё была своя машина, квартира и деньги.
Однажды в их компании появился новый работник. Кенан прилетел из Турции и занял руководящую должность в одном из отделов.
«Видимо, сразу меня заметил, потому что не давал проходу. А я как раз уволилась, пропала. Тогда он явился ко мне домой. Уверял: мечтает о семье, особенно хочет сына. Вот мое сердце и дрогнуло. А через три дня он заявил: "Выходи за меня замуж"», — рассказала Екатерина для «КП»
Катя тогда даже и не догадывалась, что ложь началась с самого начала. Кенан притворялся азербайджанцем, когда ухаживал за ней. Когда всё раскрылось, было уже слишком поздно — чувства взяли верх. И жених отвёз свою невесту в Стамбул.
Екатерина признаётся, что была поражена: повсюду стройки, цыгане кругом, куры ходят. Кенан говорил, что его семья живёт скромно, но всё равно это был шок. Однако отказываться от свадьбы она не собиралась.
«Расписались мы тайком. После выпили кофе, вернулись и объявили родителям. Они спросили: "Почему не устроили свадьбу?!". А Кенан ответил им: "Зачем мне вторая свадьба?". Тут я и села. Это потом уже узнала, что он уже был женат на девушке из Казахстана. Но жить с ним она не смогла. Человек постоянно ходил налево. И все – развод», — рассказала женщина.
Не тот, за кого себя выдавал
Был и ещё один тревожный сигнал: Катя сразу заметила, что в Турции её муж стал вести себя иначе. Он начал намекать, что ей следует «закрыться» — носить одежду, которая полностью скрывает руки, ноги и волосы. Но Екатерина отказалась.
После церемонии бракосочетания молодожёны вернулись в Ашхабад. Однако на работе у Кенана возникли проблемы, и его не только депортировали из страны, но и избили.
«Уехал обратно в Стамбул и давай мне петь: приезжай, умираю без тебя. И тут же узнаю: я беременна. Ну что, нужно ехать к папе ребенка. Быстренько продала квартиру, машину и вперед. Хотя моей мечтой было улететь к своим в Москву», — поделилась Катя.
Когда Катя приехала, Кенан убедил её вложить большую часть из 65 тысяч долларов в открытие фирмы по производству вытяжных систем. В течение двух лет бизнес процветал, но затем один из партнёров скончался, оставив после себя долги. Это привело к банкротству Кенана, и он потерял все деньги.
«В 2012-м я родила сына. А еще раньше забрала свою дочку от первого брака. Она до этого жила у моих родителей, она звала Кенана папой. Но после появления первенца "папу" как подменили, вообще не смотрел в ее сторону. Сыну четыре месяца, пью лекарства, но они меня подвели. Забеременела снова», — сказала женщина.Кенан не хотел ещё одного ребёнка, но девушка решила рожать. В результате на свет появилась девочка Мерьям. Несмотря на то, что малышка — копия своего папы, он не брал её на руки год посл её рождения.
Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену
Начал употреблять
После потери своей компании Кенан стал совсем другим. Он стал возвращаться домой поздно и с красными глазами. В итоге Катя узнала: он пристрастился к травке.
«Я прихожу, когда хочу! А ты, женщина, оставайся дома!», — в ответ на возражения жены сказал Кенан.Девушку такое поведение мужа не устроило.
«Конечно, я была вне себя. Но работала постоянно. Занималась закупками тканей, освоила массаж. На хлебушек зарабатывала — всё в семью. А Кенан тем временем выпросил денег у моей мамы и открыл бизнес по продаже квартир. Казалось, все могло устроиться, но нет. Я уже хотела уехать. Однако в 2014-м году Кенан устроил жуткую сцену — порвал мой паспорт и сжег документы старшей дочки, чтобы мы не могли уехать», — рассказала она.
Фото: istockphoto / Khosrork
Уже через год произошло самое страшное — Катя впервые подверглась физическому насилию. Всё из-за того, что женщина пыталась уговорить мужа перестать общаться с другом, который продаёт наркотики. Это настолько сильно разозлило Кенана, что он набросился на неё. В результате Екатерина выбежала из дома, но муж погнался за ней, поместил в багажник и отвёз в лес.
«Его надоумили, что в меня вселились джины. И это вроде как против них верное средство. Потом в дом пришел мулла. Стал что-то петь и бить меня палкой, чтобы изгнать джинов», — сказала женщина.В том же году она обратилась в приют для жертв домашнего насилия, но не смогла остаться из-за религиозных убеждений. Тогда появился Кенан, который умолял её о прощении и просил вернуться ради детей. Она решила дать ему второй шанс — идти ей было некуда, паспорта нет. Однако она признаётся, что это была огромная ошибка.
Начал избивать на регулярной основе
Однако мир в семье длился не долго. Кенан стал раздражительным, снова возвращался домой с красными глазами и начал поднимать руку на Катю и детей.
«У меня нет ни одного несломанного ребра. Я в полицию, а там одни отговорки», — поделилась Екатерина.В итоге она забрала детей и уехала, сняв квартиру в закрытом комплексе с охраной. Но, по её словам, Кенан всё равно каким-то образом пробрался туда. Он хотел забрать детей, чтобы жить на их деньги, получаемые от государства, а её отправить обратно в Туркменистан.
Однажды Екатерина и Кенан случайно встретились на улице. По словам Кати, её муж сразу накинулся на неё.
«Как ударит кулаком по голове. Шишка теперь огромная. Я не растерялась – пшикнула в него из газового баллона. Все это увидели местные, кинулись на него, давай молотить. Младшие дети были рядом, перепугались страшно», — рассказала она.В полиции мужчина перевернул всё так, будто жертва — он. Екатерина сняла побои, чтобы доказать, что её действия были самообороной. Однако в чужой стране сложно кому-то что-то доказать.
«Правда в том, что таких, как я, доказывающих свою правоту, здесь не любят. Особенно иностранок. На турчанку муж руку не поднимет, у нее есть мама и папа, они его «закопают». Ну а тебе при ссоре орет: «Ты никто! Тебя здесь спасать некому», — сказала Катя.
После всего произошедшего Кенан стал звонить родителям Екатерины и угрожать, что он её убьёт. Мама Кати из-за этого попала в больницу — стало плохо с сердцем.
Теперь Катя пытается добиться развода, но боится, что муж не даст ей спокойной жизни в Турции.
«Я в Турции 10 лет живу, дочка тут поступила в университет. Куда нам ехать? В крайнем случае, потом выберем другой город. Нет, я не спорю, хорошие истории бывают. Но по моим наблюдениям, это процентов 20 из 100. Остальные — как у меня или хуже», — завершила свой рассказ Екатерина.
Читайте также:
В роддоме сказали, что жена просто спит: 29-летняя роженица и младенец умирали в Магнитогорске, пока мужчина ждал их выписку
«Папа, не убивай маму»: тиран из Оренбургской области избавился от 3-летней дочери и жены, записывая их крики на диктофон
Не понравилась свекрови: житель Петербурга устал от ссор и убил собственную 73-летнюю мать из-за молодой жены
Дайана Хусинова