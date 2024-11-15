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«Притворялся азербайджанцем»: роман 39-летней россиянки с турком превратился в ад, чего до сих пор боится женщина

Фото: istockphoto / lolostock

Фото: istockphoto / lolostock

Увлекательная история любви между Екатериной К. и привлекательным жгучим турком едва не закончилась трагически. Их семейное счастье, которое обещало мир и гармонию, быстро превратилось в настоящий кошмар, когда любящий партнёр вдруг стал опасным безумцем. Эта история, о которой расскажет «Радио 1» — только начало тяжёлых испытаний для 39-летней на тот момент Екатерины.

Свадьба через три дня после знакомства


В 2010 году семья женщины переехала в Москву, а Екатерина осталась в Туркменистане из-за работы. Она была юристом в крупной турецкой компании и зарабатывала около 1,5 тысячи долларов в месяц. У неё была своя машина, квартира и деньги.



Однажды в их компании появился новый работник. Кенан прилетел из Турции и занял руководящую должность в одном из отделов.

«Видимо, сразу меня заметил, потому что не давал проходу. А я как раз уволилась, пропала. Тогда он явился ко мне домой. Уверял: мечтает о семье, особенно хочет сына. Вот мое сердце и дрогнуло. А через три дня он заявил: "Выходи за меня замуж"», — рассказала Екатерина для «КП»

Катя тогда даже и не догадывалась, что ложь началась с самого начала. Кенан притворялся азербайджанцем, когда ухаживал за ней. Когда всё раскрылось, было уже слишком поздно — чувства взяли верх. И жених отвёз свою невесту в Стамбул.

Екатерина признаётся, что была поражена: повсюду стройки, цыгане кругом, куры ходят. Кенан говорил, что его семья живёт скромно, но всё равно это был шок. Однако отказываться от свадьбы она не собиралась.

«Расписались мы тайком. После выпили кофе, вернулись и объявили родителям. Они спросили: "Почему не устроили свадьбу?!". А Кенан ответил им: "Зачем мне вторая свадьба?". Тут я и села. Это потом уже узнала, что он уже был женат на девушке из Казахстана. Но жить с ним она не смогла. Человек постоянно ходил налево. И все – развод», — рассказала женщина.

Не тот, за кого себя выдавал


Был и ещё один тревожный сигнал: Катя сразу заметила, что в Турции её муж стал вести себя иначе. Он начал намекать, что ей следует «закрыться» — носить одежду, которая полностью скрывает руки, ноги и волосы. Но Екатерина отказалась.

После церемонии бракосочетания молодожёны вернулись в Ашхабад. Однако на работе у Кенана возникли проблемы, и его не только депортировали из страны, но и избили.

«Уехал обратно в Стамбул и давай мне петь: приезжай, умираю без тебя. И тут же узнаю: я беременна. Ну что, нужно ехать к папе ребенка. Быстренько продала квартиру, машину и вперед. Хотя моей мечтой было улететь к своим в Москву», — поделилась Катя.

Когда Катя приехала, Кенан убедил её вложить большую часть из 65 тысяч долларов в открытие фирмы по производству вытяжных систем. В течение двух лет бизнес процветал, но затем один из партнёров скончался, оставив после себя долги. Это привело к банкротству Кенана, и он потерял все деньги.

«В 2012-м я родила сына. А еще раньше забрала свою дочку от первого брака. Она до этого жила у моих родителей, она звала Кенана папой. Но после появления первенца "папу" как подменили, вообще не смотрел в ее сторону. Сыну четыре месяца, пью лекарства, но они меня подвели. Забеременела снова», — сказала женщина.
Кенан не хотел ещё одного ребёнка, но девушка решила рожать. В результате на свет появилась девочка Мерьям. Несмотря на то, что малышка — копия своего папы, он не брал её на руки год посл её рождения.


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Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену

Начал употреблять


После потери своей компании Кенан стал совсем другим. Он стал возвращаться домой поздно и с красными глазами. В итоге Катя узнала: он пристрастился к травке.

«Я прихожу, когда хочу! А ты, женщина, оставайся дома!», — в ответ на возражения жены сказал Кенан.
Девушку такое поведение мужа не устроило.

«Конечно, я была вне себя. Но работала постоянно. Занималась закупками тканей, освоила массаж. На хлебушек зарабатывала — всё в семью. А Кенан тем временем выпросил денег у моей мамы и открыл бизнес по продаже квартир. Казалось, все могло устроиться, но нет. Я уже хотела уехать. Однако в 2014-м году Кенан устроил жуткую сцену — порвал мой паспорт и сжег документы старшей дочки, чтобы мы не могли уехать», — рассказала она.

Фото: istockphoto / Khosrork

Уже через год произошло самое страшное — Катя впервые подверглась физическому насилию. Всё из-за того, что женщина пыталась уговорить мужа перестать общаться с другом, который продаёт наркотики. Это настолько сильно разозлило Кенана, что он набросился на неё. В результате Екатерина выбежала из дома, но муж погнался за ней, поместил в багажник и отвёз в лес.

«Его надоумили, что в меня вселились джины. И это вроде как против них верное средство. Потом в дом пришел мулла. Стал что-то петь и бить меня палкой, чтобы изгнать джинов», — сказала женщина.
В том же году она обратилась в приют для жертв домашнего насилия, но не смогла остаться из-за религиозных убеждений. Тогда появился Кенан, который умолял её о прощении и просил вернуться ради детей. Она решила дать ему второй шанс — идти ей было некуда, паспорта нет. Однако она признаётся, что это была огромная ошибка.

Начал избивать на регулярной основе


Однако мир в семье длился не долго. Кенан стал раздражительным, снова возвращался домой с красными глазами и начал поднимать руку на Катю и детей.

«У меня нет ни одного несломанного ребра. Я в полицию, а там одни отговорки», — поделилась Екатерина.
В итоге она забрала детей и уехала, сняв квартиру в закрытом комплексе с охраной. Но, по её словам, Кенан всё равно каким-то образом пробрался туда. Он хотел забрать детей, чтобы жить на их деньги, получаемые от государства, а её отправить обратно в Туркменистан.

Однажды Екатерина и Кенан случайно встретились на улице. По словам Кати, её муж сразу накинулся на неё.

«Как ударит кулаком по голове. Шишка теперь огромная. Я не растерялась – пшикнула в него из газового баллона. Все это увидели местные, кинулись на него, давай молотить. Младшие дети были рядом, перепугались страшно», — рассказала она.
В полиции мужчина перевернул всё так, будто жертва — он. Екатерина сняла побои, чтобы доказать, что её действия были самообороной. Однако в чужой стране сложно кому-то что-то доказать.

«Правда в том, что таких, как я, доказывающих свою правоту, здесь не любят. Особенно иностранок. На турчанку муж руку не поднимет, у нее есть мама и папа, они его «закопают». Ну а тебе при ссоре орет: «Ты никто! Тебя здесь спасать некому», — сказала Катя.

После всего произошедшего Кенан стал звонить родителям Екатерины и угрожать, что он её убьёт. Мама Кати из-за этого попала в больницу — стало плохо с сердцем.

Теперь Катя пытается добиться развода, но боится, что муж не даст ей спокойной жизни в Турции.

«Я в Турции 10 лет живу, дочка тут поступила в университет. Куда нам ехать? В крайнем случае, потом выберем другой город. Нет, я не спорю, хорошие истории бывают. Но по моим наблюдениям, это процентов 20 из 100. Остальные — как у меня или хуже», — завершила свой рассказ Екатерина.

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#статьи
Роспотребнадзор нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска
Причиной массового отравления детей в школе Новочебоксарска стал норовирус
15 ноября 2024, 17:55

Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. Об этом надзорный орган сообщил на своем сайте. Отмечается, что при этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.
«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства», — указано в публикации.
Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что по данным на 14:30 зафиксировано 34 обращения по линии скорой помощи. Госпитализировали пятерых, остальных отправили на амбулаторное лечение. Еще 129 пациентов — еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра.

Напомним, прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.
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#минздрав
#школа
#школы
#прокуратура
#лечение
#обращения
#человек
#заболевания
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Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой
Гладков: в селе Грузское мужчина насмерть подорвался на взрывном устройстве
15 ноября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/Oksana Muzykantova

В селе Грузское Борисовского района в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина выгуливал собаку, когда наткнулся на взрывное устройство. Он погиб на месте от полученных травм. Губернатор выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, он призвал жителей приграничных районов проявлять бдительность и осторожность. Гладков рекомендовал обращать внимание на окружающее и смотреть под ноги, подчеркнув, что это может спасти жизнь.

«‎Недавно размещал информацию с описанием мин, разбрасываемых по нашему региону, и правил поведения при их обнаружении. Изучите их, пожалуйста, и сохраните», — добавил губернатор.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#сво
#минобороны
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Более 120 детей отравились в Чувашии после обеда с рыбным супом и пловом
15 ноября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Oksana Muzykantova

В Чувашии более 120 детей из новочебоксарской школы и кадетского лицея обратились в больницу с жалобами на отравление. Об этом сообщают телеграм-каналы «Baza» и «112». По информации первого издания, число пострадавших 129 человек, по данным второго — 159.
Отмечается, что у обоих учебных заведений один поставщик питания, в тот день школьники и кадеты обедали рыбным супом и пловом.
«Звонки в скорую начались накануне вечером. Родители сообщали, что у их детей поднялась температура, возникли симптомы отравления», — пишет «112».
Чувашская прокуратура сообщила, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.
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#школы
#прокуратура
#школьники
#температура
#родители
#семьи
#человек
#симптомы
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План «Ковёр» ввели в аэропорту Казани
15 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту в Казани ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом пишет Shot.
По данным издания, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. В настоящее время известно о задержке не менее десяти рейсов, из них семь на вылет и три на прилет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря. Уточняется, что 36 из них сбили над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

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#автобус
#жуковский
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#домодедово
#полеты
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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
15 ноября 2024, 14:46

Обстановка у парламента Абхазии (фото: РИА Новости)

В Абхазии протестующие, недовольные ратификацией инвестиционного соглашения с Россией, прорвались на территорию парламента и протаранили ворота соседнего здания администрации президента. Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов, как отмечается, отступили подальше от ограждения парламента.
Напомним, по информации столичного главврача скорой помощи Аслана Джопуа, на данный момент пострадали два человека в результате беспорядков в Сухуме. Одного из них увезли в больницу с пробитой головой, второму наложили швы и после отпустили.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии перенес на следующую неделю планировавшееся на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Однако протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.

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#соглашения
#заседание
#парламент
#протесты
#абхазия
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На Урале семье тезки ударившего девочку в живот мигранта начали угрожать
15 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На Урале семья подверглась травле из-за видео, на котором школьник-мигрант нападает на свою одноклассницу. Об этом информирует E1.RU.
В интернете появилось видео, на котором подросток подбегает к девочке, стоящей у окна, и в прыжке наносит ей удар ногой в живот. Этот инцидент произошел в одной из школ Нижних Серег, расположенной в Свердловской области.

«На видео не наш ребенок. Мы из другого города, но травят все равно нас! Почему-то под видео слили данные нашей семьи. Мы хоть и за 500 километров живем от места происшествия, но травля продолжается. Мы получаем звонки и письма с угрозами вплоть до лишения жизни», — поделился отец подростка.

После того как видео стало вирусным в социальных сетях, угрозы начали поступать полному тезке нападавшего из Североуральска. Из-за травли семья решила обратиться в Следственный Комитет. В школе, где учится подросток, которому угрожают, планируют проводить беседы о недопустимости разжигания национальной ненависти.

Ранее посетительница бара обвинила нового знакомого Нурланбека в изнасиловании в туалете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
#следственный комитет
#семья
#происшествия
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Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку
15 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили из вентиляции кошку. Инцидент произошел в деревне Ситниково Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Убегая от собаки, кошка юркнула в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента дома. Выбраться оттуда домашнему откормленному животному оказалось сложно. Хозяева выманивали питомицу, но безуспешно.
«Три недели кошку Тасю кормили и поили через отверстие, надеясь, что она выберется. Однако этого не произошло, и встревоженные хозяева обратились к спасателям. Прибыв на место вызова, работники с помощью перфоратора и шанцевого инструмента расширили вентиляционное отверстие и применили настойку валерианы», – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что кошка подалась на зов спасателей, и те помогли ей выбраться из подпола.

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#мособлпожспас
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#московская область
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В роддоме сказали, что жена просто спит: 29-летняя роженица и младенец умирали в Магнитогорске, пока мужчина ждал их выписку
15 ноября 2024, 14:13

Фото: istockphoto /globalmoments

13 ноября в одном из роддомов Магнитогорска скончалась 29-летняя роженица. Супругу девушки до последнего не говорили о том, что с его беременной женой что-то не так. Подробности – в материале «Радио 1».

Сложная беременность и сохранение


29-летняя Анара легла в роддом на сохранение из-за многоводия. Срок родов был назначен на 15 ноября, и врачи предупреждали девушку о крупном плоде. 12 ноября в 4 утра у Анары отошли воды, а в 6 утра ее перевели в предродовую палату. С момента поступления в больницу Анара поддерживала связь с мужем и делилась всеми новостями о своем состоянии. Однако вечером 12 ноября связь с ней внезапно прервалась: она перестала отвечать на сообщения и звонки.

Встревоженный муж, ожидающий выписки жены, начал звонить в роддом, и после нескольких попыток ему наконец ответили: «Все в порядке. Она спит. Перезвонит позже». Так и не дождавшись звонка супруги, мужчина отправился в роддом, чтобы выяснить, что происходит.


Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности
Беременная женщина несколько недель носила мертвого ребенка: врачи из Уфы отказались признавать вину, подробности


Смерть жены и ребенка


Правда вскрылась только после его приезда. Новости оказались шокирующими: к тому моменту ребенок уже погиб, а роженица находилась в коме. Врачи всеми силами пытались остановить сильное кровотечение, но безуспешно. Мужа попросили найти первую положительную кровь для переливания. Спустя сутки родственникам сообщили, что Анара скончалась.

Семья уверена, что произошла врачебная ошибка, иначе не было бы столь странного поведения медиков в больнице. Они считают, что экстренное кесарево сечение не было выполнено, что и привело к смерти девушки и ребенка. Кроме того, семья погибшей уверена, что было упущено время для переливания крови.

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#кровь
#женщина
#роддом
#супруги
#мужчина
#беременность
#магнитогорск
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Посетительница бара обвинила нового знакомого Нурланбека в изнасиловании в туалете
Посетительница бара «Резидент» заявила об изнасиловании прямо в кабинке
15 ноября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В баре «Резидент», расположенном на улице Салова, 21-летняя посетительница Елизавета стала жертвой изнасилования после ночи, проведенной в компании нового знакомого. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Согласно видеозаписи с камер наблюдения, 36-летний Нурланбек совершает странные действия. Он выбегает из кабинки, оставляя 21-летнюю Елизавету внутри, а вскоре возвращается. Позднее в полиции мужчина заявил, что увидел, как девушка сползает с унитаза. По его словам, он просто оказывал ей помощь.

После этого в помещение вошла подруга Елизаветы, которая сразу была проинформирована о произошедшем. Информация об инциденте была передана сотрудникам бара, которые вызвали полицию. После вызова правоохранителей пострадавшую доставили в НИИ Джанелидзе, где врачи зафиксировали травмы, характерные для изнасилования. Нурланбек был задержан, у него взяты образцы для генетической экспертизы. В настоящее время следствие продолжается.

Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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