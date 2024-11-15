Россиянина обнаружили без признаков жизни у бассейна в тайском отеле

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Туриста из России обнаружили без признаков жизни в одном из отелей Таиланда, детали раскрыли журналисты The Phuket News. Охранник гостиницы Патонга на Пхукете нашел мужчину ранним утром накануне, 14 ноября, когда патрулировал территорию. Россиянин был в шортах и черной футболке, он лежал на террасе рядом с бассейном.
Персонал сообщил полицейским, что туриста видели вечером в баре на 24 этаже. После они слышали громкий звук, однако не обратили на это никакого внимания.
Причиной названо падение с высоты. Полиция передала информацию властям, чтобы те связались с посольством для передачи информации родным мужчины.
Ранее сообщалось, чья квартира загорелась в Москве.
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Причиной названо падение с высоты. Полиция передала информацию властям, чтобы те связались с посольством для передачи информации родным мужчины.
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Никита Кротов