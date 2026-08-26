26 августа 2026, 16:18

SHOT: Пауэрбанк взорвался и едва не убил спавшую жительницу Петербурга

Фото: iStock/grafoto

В спальне жительницы Санкт-Петербурга произошёл пожар из-за пауэрбанка. Об этом пишет SHOT.