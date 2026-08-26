Пауэрбанк взорвался и едва не убил спавшую жительницу Петербурга
В спальне жительницы Санкт-Петербурга произошёл пожар из-за пауэрбанка. Об этом пишет SHOT.
46-летняя Наталья обожает технику Bork. Весь её кухонный арсенал состоит из устройств этого бренда, но особенно она ценила портативную зарядку.
Ночью местная жительница оставила гаджет включённым в розетку. В четыре часа утра её разбудил громкий лай собак. Проснувшись, она почувствовала запах гари и увидела пламя, охватившее зарядное устройство.
Огонь перекинулся на соседние предметы. Наталья смогла самостоятельно потушить возгорание, не дав ему распространиться.
В результате пожара пострадали антикварный стул, сумка и куртка из денима. Батарея была полностью уничтожена. Наталья намерена подать в суд на производителя, чтобы привлечь его к ответственности за произошедшее.
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