Петербуржец избил ногами мужчину, который громил лопатой припаркованные автомобили

26 августа 2026, 13:47

В Петербурге мужчина избил местного жителя, который громил лопатой автомобили

Фото: iStock/Backiris

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина жестко избил неизвестного, который наносил удары лопатой по припаркованным машинам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.