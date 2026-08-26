Петербуржец избил ногами мужчину, который громил лопатой припаркованные автомобили
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина жестко избил неизвестного, который наносил удары лопатой по припаркованным машинам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые обнаружили мужчину с многочисленными телесными повреждениями. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, петербуржец, находившийся под воздействием алкоголя, ударил лопатой один из автомобилей. Затем между ним и мужчиной возник спор, в ходе которого второй избил первого ногами.
Драку остановили на месте, и зачинщика задержали. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). В настоящее время проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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