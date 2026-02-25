Пауэрбанк загорелся на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул
Пауэрбанк загорелся в самолете Airbus A320, следовавшем из Екатеринбурга в Стамбул. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел на рейсе «Уральских авиалиний». Устройство находилось на соседнем свободном месте рядом с владельцем и воспламенилось через 20 минут после взлета. Мужчина попытался отсоединить заряжавшийся телефон и обжег палец. Тем временем пауэрбанк подпалил обивку кресла и ремень.
Бортпроводники оперативно среагировали и потушили пламя огнетушителем. После этого устройство поместили в металлическую емкость с водой и убрали в безопасное место.
Пострадавшему пассажиру предложили медицинскую помощь, но он от нее отказался. Борт продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в Турции.
